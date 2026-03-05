메뉴
오세훈 “피해자 기소한 특검…헌정사 최악”

서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-03-05 11:38
입력 2026-03-05 11:38

“가해자는 놔두고 피해자를 기소해”

‘명태균 여론조사비 대납’ 의혹으로 재판을 받고 있는 오세훈 서울시장이 “민중기 특검은 대한민국 헌정사에 길이 남을 최악의 특검”이라고 비판했다.

이미지 확대
오세훈 서울시장이 5일 서울시청에서 열린 ‘서남권 대개조 2.0’ 기자설명회에서 세부 내용을 설명하고 있다. 연합뉴스
오세훈 서울시장이 5일 서울시청에서 열린 ‘서남권 대개조 2.0’ 기자설명회에서 세부 내용을 설명하고 있다.

연합뉴스


오 시장은 5일 서울시청 서울갤러리에서 열린 ‘서남권 대개조 2.0’ 기자설명회에서 전날 열린 첫 공판에 대한 질문에 “가해자는 놔두고 피해자를 기소했다. 이것이 민중기 특검의 실체”라며 이같이 답했다.

그는 강혜경 전 미래한국연구소 부소장의 증언에 대해 “사실상 범죄 사실 자백의 연속이었다”면서 “민주당의 공익 제보자답게 법정에서 자랑스럽게 범죄의 공범임을 스스로 증언했다”고 지적했다.

그러면서 “스스로 범죄를 자백하면서 처벌을 받겠다고 하는 사람들이 있는데 민주당은 지난해 당 대표 명의로 강씨에게 상장을 줬다”며 “공개적인 자백이 이어지고 있는데 대한민국 수사기관은 그 어디서도 이들에 대한 수사도 기소도 하지 않고 있다”고 덧붙였다.
오 시장은 “이 재판은 명태균 등 조작과 사기의 핵심 인물들이 자백의 행진을 이어가는 전시장이 될 것”이라며 “아무리 권력으로 정의를 가리려 해도 진실은 머지않아 명확하게 밝혀질 것”이라고 강조했다.

서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
