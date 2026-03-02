노원구, 대보름 맞이 민속체험

이미지 확대 시민들이 2일 서울 노원구 당현천 하류 일대에서 열린 정월대보름 한마당 행사에서 새끼줄 꼬기 체험을 하고 있다. 2026.3.2 도준석 전문기자

