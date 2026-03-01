돈 받고 모르는 사람 집에 오물 투척…‘보복 대행’ 20대 구속

돈을 받고 일면식도 없는 남의 집 현관문에 오물을 뿌리고 낙서한 20대가 구속됐다.
경기 화성동탄경찰서는 재물손괴 등 혐의로 A씨를 구속했다고 1일 밝혔다.
A씨는 지난달 22일 오후 8시 30분쯤 화성시 동탄신도시 한 아파트 15층 가구 현관문에 음식물 쓰레기를 뿌리고, 빨간색 래커 페인트로 낙서를 한 혐의를 받는다.
A씨는 이 아파트 계단에 해당 가구 거주자를 비방하는 내용의 유인물을 수십장 뿌리고 인분을 남기기도 했다.
그는 인근 계단에 해당 세대 피해자를 비방하는 내용의 유인물을 수십장 뿌리고 인분을 남기기도 했다.
A씨는 이런 범행 후 달아났지만, 지난달 26일 경찰에 긴급체포 됐다. 경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청했으며, 법원은 이날 도주 우려 등을 이유로 구속영장을 발부했다.
경찰 조사에서 A씨는 “텔레그램 광고를 통해 알게 된 사람의 지시를 받고 대신 보복해준 것”이라며 “지시한 사람이 누구인지는 알지 못한다”라는 취지로 진술했다.
경찰은 A씨가 80만원 상당의 가상화폐를 받고 이런 일을 벌인 것으로 보고, 지시한 사람을 추적하고 있다.
정철욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
A씨가 범행을 저지른 동기는 무엇인가?