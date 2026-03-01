초등학생 문화예술 활동비 10만원 지원… 울산시, 아이문화패스 접수

울산시, 7~12세 아동 전원 대상… 3일부터 신청 접수

이미지 확대 울산시청.

울산시가 지역 초등학생들에게 연간 10만원 상당의 문화예술 활동비를 지원한다.울산시는 초등학교 연령대 아동에게 문화예술 활동비 10만원을 지급하는 ‘울산아이문화패스 선불카드’ 신청을 오는 3일부터 12월 11일까지 받는다고 1일 밝혔다.지원 대상은 울산에 주민등록을 둔 7~12세 아동 전원이다. 신청은 울산아이문화패스 공식 누리집에서 하면 된다. 지원금은 오는 12월 31일까지 공연·전시 관람을 비롯해 체육활동, 예체능 학원 등 다양한 문화예술 분야에서 사용할 수 있다.이 사업은 문화와 예술을 통해 창의력과 감수성을 키울 수 있도록 지원하는 울산형 문화복지 정책이다.특히 자녀 양육가구의 경제적 부담 경감은 물론 문화소비 진작을 통한 아동의 문화복지 증진, 지역 문화예술 활성화가 기대된다.시 관계자는 “울산아이문화패스는 모든 아이에게 균등한 문화 향유 기회를 제공하고, 양육 가구의 경제적 부담을 완화하는 동시에 지역 문화산업에도 활력을 불어넣을 것”이라며 “아이들이 문화 속에서 성장하며 꿈을 키울 수 있도록 지원을 확대하겠다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자