광주 광산구, 행안부 혁신평가 최고 등급 ‘우수기관’ 선정

‘지속가능 일자리’‧‘살던집’ 등 정책 선도 역량 입증

이미지 확대 광주광역시 광산구청

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광주 광산구는 행정안전부가 주관한 ‘2025년 지방정부 혁신평가’에서 최고 등급에 해당하는 우수기관으로 선정됐다고 26일 밝혔다.행정안전부는 혁신평가단 심사 및 국민 체감도 평가로 전국 243개 광역·기초지자체의 혁신 역량과 혁신 성과 등을 검증했다.광산구는 ▲기관장 혁신리더십 ▲주민 소통·참여 강화 ▲주민 서비스 개선 및 행정 사각지대 해소 ▲조직 문화 개선 및 행정 내부 효율화 ▲국민 체감도 등 전반에서 높은 점수를 얻어, 전국 자치구 중 7위로 우수기관에 꼽혔다.광산구는 시민을 구정 주체로 내세우며, ‘대한민국 최초’를 쓴 다양한 혁신 정책을 발굴하고, 시민이 체감하는 성과를 만들어 낸 역량을 인정받은 결과라고 평가했다.민선 8기 광산구가 역점 추진해 온 ‘지속가능 일자리’ 정책은 이재명 정부 국정과제에 반영돼, 일자리 혁신의 선도 모델로 떠올랐다. 특히, ‘지속가능 일자리’ 정책의 핵심인 ‘풀뿌리 사회적대화’는 국내는 물론 국제적으로도 시민‧지역 주도 일자리로의 전환을 실현할 해법으로 주목받고 있다.존엄한 삶을 뒷받침하는 주거복지의 새로운 기준을 제시한 ‘살던집 프로젝트’ 그리고 시민이 직접 미래를 설계하는 상향식 자치분권을 구현하는 ‘동 미래발전계획’도 민선 8기 광산구가 내놓은 대표적 혁신 정책이다.경청·소통으로 일하는 방식의 변화를 꾀한 광산구는 민주적 행정 체계를 기반으로 시민 목소리에 기민하게 반응한 결과 지난해 96%의 놀라운 시민 만족도(2025년 찾아가는 경청 구청장실 만족도 조사 결과)를 기록했다.금호타이어 광주공장 화재, 집중호우 등 재난, 위기 상황에서 시민의 안전을 지키는 탁월한 대응 역량도 입증했다.지역 고용 안정을 위한 광산구의 전방위 노력을 높이 평가한 정부는 지난해 ‘고용위기 선제대응지역’ 지정 제도를 신설, 대한민국 제1호 대상지로 광산구를 지정했다.광산구는 또 고물가 시대 시민 삶에 ‘가성비’를 더한 ‘천원 더(The) 가치 프로젝트’를 중심으로, 민생경제 회복과 지역 상권 활성화에도 앞장섰다.광산구 관계자는 “민선 8기 광산구는 시민을 중심으로 일하는 방식을 혁신하고, 시민이 주도하는 사회적대화를 일자리, 자치분권 등 다양한 영역으로 확대하며 대한민국이 주목하는 혁신 1번지로 도약했다”며 “전 공직자가 합심해 시민 삶을 이롭게 하는 혁신에 더욱 박차를 가하겠다”고 말했다.광주 홍행기 기자