반포대교 추락 포르쉐 운전자 긴급체포…30대 여성, 마약 혐의

서울 반포대교를 달리다 다리 아래 한강 둔치로 추락한 포르쉐 차량 운전자가 마약 혐의로 경찰에 체포됐다.
서울 용산경찰서는 포르쉐 운전자인 30대 여성 A씨를 마약류관리법 위반 및 도로교통법상 약물운전 혐의로 긴급체포했다고 26일 밝혔다.
A씨는 전날 오후 8시 44분쯤 검은색 포르쉐를 몰고 반포대교를 주행하다 난간을 들이받고 잠수교 인근 한강 둔치로 추락한 혐의를 받고 있다.
이 사고로 A씨는 타박상을 입고 병원으로 이송됐다. 추락 과정에서 포르쉐가 다른 승용차를 덮치면서 해당 차량 운전자인 40대 남성도 경상을 입어 치료를 받았다.
사고 차량에서는 프로포폴 빈 병과 약물이 채워진 일회용 주사기, 의료용 관 등이 다량 발견된 것으로 전해졌다.
경찰은 병원 치료를 마친 A씨를 상대로 정확한 사고 경위와 약물 출처 등을 조사한 뒤 구속영장 신청 여부를 검토할 방침이다.
김유민 기자
