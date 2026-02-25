사회 [포토] ‘폭설이 남긴 수채화’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/02/25/20260225800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-25 15:10 입력 2026-02-25 15:10 1/ 5 이미지 확대 25일 경북 칠곡군 석적읍 국립 칠곡 숲체원 인근 도로에서 전날 내린 폭설 사이로 차량이 지나가고 있다. 2026.2.25 연합뉴스 이미지 확대 25일 경북 칠곡군 석적읍 국립 칠곡 숲체원 인근 도로에서 제설 차량이 전날 내린 폭설에 따른 도로 결빙을 막고자 제설작업을 하고 있다. 2026.2.25 연합뉴스 이미지 확대 25일 경북 칠곡군 석적읍 국립 칠곡 숲체원 인근 도로에서 제설 차량이 전날 내린 폭설에 따른 도로 결빙을 막고자 제설작업을 하고 있다. 2026.2.25 연합뉴스 이미지 확대 25일 경북 칠곡군 석적읍 국립 칠곡 숲체원 인근 도로에서 전날 내린 폭설 사이로 차량이 지나가고 있다. 2026.2.25 연합뉴스 이미지 확대 25일 경북 칠곡군 석적읍 국립 칠곡 숲체원 인근 도로에서 제설 차량이 전날 내린 폭설에 따른 도로 결빙을 막고자 제설작업을 하고 있다. 2026.2.25 연합뉴스 25일 경북 칠곡군 석적읍 국립 칠곡 숲체원 인근 도로에서 전날 내린 폭설 사이로 차량이 지나가고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 칠곡 숲체원 인근 도로의 폭설은 언제 내렸나요? 24일 25일