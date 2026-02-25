응급환자 병원 선정은 ‘광역 책임’…전북도, 3월부터 시범사업

이미지 확대 구급차. 서울신문DB

전북도가 보건복지부, 소방청과 함께 ‘응급환자 이송체계 혁신 시범사업’을 추진한다. 오는 3월부터 5월까지 석 달간 진행되는 이번 시범사업은 병원 선정 시 ‘광역 책임’을 도입한 게 특징이다.전북도는 ‘보건의료기본법’ 제44조에 근거해 응급환자를 적정 병원으로 보다 신속하게 이송하기 위한 체계 개선에 나선다고 25일 밝혔다.그동안 119구급대가 현장에서 병원에 일일이 수용 가능 여부를 문의한 뒤 이송 병원을 결정해왔다. 이 과정에서 병원 선정이 지연되거나 수용 거부로 재이송되는 사례가 빈번했다. 이에 도는 ‘광역응급의료상황실’에서 병원 선정의 역할을 하는 방식으로 개선했다.광역응급의료상황실은 시도 단위에서 응급의료기관의 가용 병상, 전문진료 가능 여부 등 의료자원 정보를 통합 관리해 의학적 전문성을 바탕으로 최적의 이송 병원을 지정하는 컨트롤타워 임무를 수행한다. 심정지나 중증 외상 등 최중증 환자는 사전에 지정된 병원으로 즉시 이송하고, 그 외 중증 환자는 광역상황실이 의료자원 현황과 전문성을 종합 판단해 최적의 병원을 지정한다. 일정 시간 내 병원 선정이 어려울 경우에는 사전에 지정된 ‘우선수용병원’으로 이송한다. 우선수용병원이 중증 환자를 우선 받아 안정화 처치를 시행하고, 필요시 광역상황실과 협력해 최종 치료가 가능한 병원으로 전원까지 연계하게 된다.전북도는 이번 사업을 계기로 구급대가 현장 처치에 집중하고, 광역상황실이 병원 선정을 총괄하는 체계를 정착시켜 이송 지연을 최소화한다는 방침이다.도 관계자는 “이번 시범사업은 전북 응급의료 체계가 한 단계 도약하는 계기가 될 것”이라며 “도민이 체감할 수 있는 신속하고 정확한 이송 체계로 안전한 의료 환경을 구축하겠다”고 말했다.설정욱 기자