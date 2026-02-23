“참 연예인” 전한길 러브콜 받은 최시원, SNS에 올린 글 ‘깜짝’

“콘서트 와달라” 전한길 언급 후 SNS에 글 남겨

“하나님을 경외하고 그 명령을 지킬지어다”

한국사 강사 출신 유튜버 전한길이 그룹 슈퍼주니어 멤버이자 배우 최시원을 공개적으로 언급하며 러브콜을 보낸 가운데 최시원이 소셜미디어(SNS)에 남긴 글이 눈길을 끈다.23일 최시원은 자신의 SNS에 ‘일의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그 명령을 지킬지어다. 이것이 사람의 본분이니라. 전도서 12:13’라는 성경 구절을 게시했다.그는 전날인 22일에도 ‘여호와와 그 능력을 구할지어다. 그 얼굴을 항상 구할지어다. 역대상 16:11’라는 성경 구절을 올렸다.이를 두고 다양한 해석이 나오고 있다. 앞서 전한길이 22일 유튜브 채널 ‘전한길뉴스 1waynews’에서 최시원을 언급하며 오는 3월 2일 열리는 ‘3·1절 기념 자유음악회’에 출연해달라고 공개적으로 요청했기 때문이다.방송에서 전한길은 최시원을 “개념 있고 진정성이 느껴지는 영혼이 뜨거운 참 연예인”이라고 평가했다. 그러면서 “이런 연예인을 서포트해 대한민국을 대표하는 연예인으로 자리매김할 수 있도록 우리가 응원해야 한다”고 말했다.앞서 최시원은 지난 19일 윤석열 전 대통령이 ‘12·3 비상계엄’ 관련 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받은 직후 SNS에 ‘불의필망, 토붕와해’라는 사자성어가 담긴 글귀를 남겼다.‘불의필망’은 의롭지 못하면 반드시 망한다는 뜻이고 ‘토붕와해’는 근간이 무너져 산산이 붕괴한다는 의미다. 이에 그가 정치적 메시지를 남긴 것 아니냐는 추측이 확산됐다.최시원은 지난해에는 도널드 트럼프 미국 대통령의 측근이자 강경 보수 운동가였던 고(故) 찰리 커크를 추모하는 글을 SNS에 올렸다가 논란이 되기도 했다.당시 그는 “정치적 성향을 떠나 한 가정의 가장이자 그리스도인으로서 겪은 비극에 대해 마음이 아파 추모한 것”이라고 해명한 바 있다.한편 최시원은 독실한 기독교인으로 평소 자신의 SNS를 통해 성경 구절과 국내 목사들의 설교를 공유해왔다. 2014년 오픈 바이블 인포에 따르면 그는 성경 말씀을 가장 많이 전파한 사람 순위 6위에 오르기도 했다.이보희 기자