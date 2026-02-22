오세훈 “서울시, 몇 년 내 파리·런던·뉴욕과 어깨 나란히”

마포구 홍대입구역 인근에서 북콘서트 개최

“서울시 도시경쟁력 5위, 시장 몇년 더 하면 이룰 것”

이미지 확대 북 콘서트하는 오세훈 서울시장 오세훈(왼쪽) 서울시장이 22일 서울 마포구 청년문화공간JU에서 열린 ‘서울시민의 자부심을 디자인하다’ 북콘서트에서 진행자인 이동수 청년정치크루 대표의 질문에 답변하고 있다.

연합뉴스

오세훈 서울시장이 22일 “프랑스 파리, 영국 런던, 미국 뉴욕이 우리 서울시와 어깨를 나란히 하는 도시가 되는 것이 제 꿈”이라고 말했다.오 시장은 이날 마포구 홍대입구역 인근 ‘청년문화공간 주(JU)’에서 최근 출간한 저서 ‘서울시민의 자부심을 디자인하다’의 북콘서트를 열고 이렇게 밝혔다. 오 시장은 자신을 서울의 운영체계를 설계한 ‘시스템 디자이너’로 규정하고 주요 정책에 대한 철학과 뒷이야기 등을 공개했다.서울의 동대문디자인플라자(DDP) 건립 당시 ‘전시행정’이라는 비판을 받았던 점에 대해 오 시장은 “DDP는 공공 건축물에서는 드물게 재정자립도를 100% 넘긴 지 오래됐다. DDP가 만들어낸 수도 서울의 대한민국 이미지는 무엇과도 바꿀 수 없다”고 강조했다.성수동이 명소로 자리 잡은 배경에 대해서는 2005년 이명박 전 서울시장 당시 조성된 서울숲에 이어 오 시장 취임 후 지정된 IT 진흥지구에 따른 규제 완화, 소비공간 형성 등 특정 인물의 공이 아닌 시스템의 결과라고 말했다.2024년 1.0 발표 이후 최근 2.0을 발표한 ‘다시, 강북 전성시대’ 계획에 대해서는 “일각에서는 선거에 맞춰 이야기한다고 하지만 그렇지 않다”면서 “2006년 첫 시장 취임 이후 강남·북 균형발전을 화두로 만든 조직이 균형발전본부다. 도봉구에 건설 중인 K-팝 콘서트 공연장인 ‘서울아레나’, 노원구 바이오단지 S-DBC 조성 계획, 그리고 종묘 앞 세운지구 개발은 모두 강남·북 균형발전을 위해 신경 쓰는 것”이라고 강조했다.행사에는 권영진 국민의힘 의원과 오신환 국민의힘 광진을 당협위원장 등도 참석했다. 오는 6·3 지방선거를 앞두고 오 시장은 이날 공식 출마선언은 하지 않았지만 “금융, 비즈니스 서비스, 관광 등 모든 분야의 도시경쟁력 순위가 5위 안으로 들어오도록 하는 것이 제 목표다. 몇 년만 더 하면 이룰 수 있을 것 같다”며 출마 의지를 드러냈다.박재홍 기자