[속보] 검찰, ‘돈봉투 의혹’ 송영길 2심 무죄에 상고 포기

김성은 기자
김성은 기자
수정 2026-02-20 20:30
입력 2026-02-20 20:30
이미지 확대
더불어민주당 송영길 전 당 대표가 20일 인천 남동구 인천시당을 찾아 고남석 시당위원장에게 복당 신청서를 제출한 뒤 소감을 밝히고 있다. 2026.2.20. 연합뉴스
더불어민주당 송영길 전 당 대표가 20일 인천 남동구 인천시당을 찾아 고남석 시당위원장에게 복당 신청서를 제출한 뒤 소감을 밝히고 있다. 2026.2.20. 연합뉴스


김성은 기자
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
검찰이 송영길의 2심 판결에 대해 내린 결정은?
