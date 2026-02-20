고령군, 인근 지역 돼지열병·조류인플루엔자 차단 방역 총력전

이미지 확대 고령군청 전경

경북 고령군은 전국적으로 확산하는 아프리카돼지열병(ASF)과 고병원성 조류인플루엔자(AI)의 관내 유입을 막고자 전방위 차단 방역에 나섰다고 20일 밝혔다.군에 따르면 최근 경남 창녕군과 경북 김천시에서 발생한 ASF와 관련해 역학적으로 관내 농가가 다수 포함된 것으로 파악됐다.또 경북 성주군 용암면에서 발생한 고병원성 AI는 고령군 운수면 대규모 육계 농가와 직선거리로 약 9㎞에 불과해 바이러스 전파 가능성이 높은 상황이다.이에 따라 군은 거점 소독시설 소독을 강화하고 방제차 6대를 동원해 주요 도로와 축산시설 주변에서 집중 소독을 실시한다.아울러 소독약품 2600㎏을 긴급 배부하고 역학 관련 농가에 대해서는 이동 제한 조치를 내렸다.고령군 관계자는 “현 상황이 진정되더라도 지속적인 관계기관 및 축산 농가와 긴밀히 협력하여 전방위적 차단방역에 최선을 다할 계획이다”고 밝혔다.고령 김상화 기자