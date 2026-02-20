방사성폐기물 분실한 병원…원안위 조사 착수

경기 화성 소재 A병원, 폐기 위해 보관 중 분실

원안위 “1m 떨어진 지점서 자연방사선 수준”

이미지 확대 원자력안전위원회. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

병원이 자체폐기를 위해 보관하던 방사성폐기물이 분실돼 원자력안전위원회가 조사에 나섰다.원안위는 20일 경기 화성 소재 A병원으로부터 이같은 보고를 받고 사건 조사에 착수했다고 밝혔다.A병원은 지난해 9월 치료용 선형가속기의 사용을 중단하고 폐기를 위해 분해 후 보관하고 있었다. 해당 장비는 고주파 전자기파를 활용해 X선을 발생시켜 치료에 활용하는 장비다. 방사능을 가지고 있으나, 농도가 극히 낮아 일반폐기물로 처분할 수 있다. A병원은 최근 방사성폐기물에 해당하는 일부가 분실됐음을 인지하고 원안위와 한국원자력안전기술원(KINS)에 보고했다.A 병원에 따르면 분실된 방사성폐기물 표면 선량률(1㎝ 떨어진 지점에서 측정)은 시간당 0.2~0.9마이크로시버트(μ㏜)다. 원안위는 방사성폐기물로부터 1m 떨어진 지점에서 측정시 자연방사선 수준이라 설명했다.원안위는 “A병원에 즉시 KINS 전문가를 파견해 사건 조사를 시작했다”며 “현장 조사를 통해 상세 경위와 원자력안전법령 위반 여부 등을 확인할 계획”이라고 밝혔다.김중래 기자