[포토] ‘봄이 성큼’ 우수에 매화 만개

1 / 6 이미지 확대 절기상 우수(雨水)인 19일 부산 수영구의 한 주택가에 매화가 활짝 펴 시민들의 눈길을 사로잡고 있다. 2026.2.19

연합뉴스

이미지 확대 절기상 우수(雨水)인 19일 오전 제주 서귀포시 서귀동 천지연폭포를 찾은 관광객이 풍광을 즐기고 있다. 2026.2.19

연합뉴스

이미지 확대 겨울 끝자락에서 본격적인 봄으로 들어가는 절기상 ‘우수(雨水)’인 19일 대구 북구 대구 꽃 백화점에서 다양한 꽃들이 눈길을 끌고 있다. 2026.2.19

연합뉴스

이미지 확대 절기상 우수(雨水)인 19일 인천 남동구 한 육묘장 온실에서 자라고 있는 고추 모종들이 직원이 뿌려주는 물을 맞고 있다. 2026.2.19

연합뉴스

설 연휴 이후 첫 평일이자 절기 우수(雨水)인 19일 북서쪽에서 찬 공기가 유입돼 쌀쌀하겠다.이날 아침에는 대부분 지역 기온이 영하로 떨어졌다.오전 8시 주요 도시 기온을 보면 서울과 인천 -3.0도, 대전 -4.7도, 광주 -3.2도, 대구 -4.5도, 울산 -1.4도 부산 3.6도 등 대부분 영하에 머물고 있다.낮 최고기온은 5∼13도일 것으로 예상된다.기온은 점차 오를 것으로 보인다. 중국 상하이 쪽에서 동진하는 고기압 가장자리를 타고 비교적 온난한 서풍이 불어 들고 있어서다.다만 20일 아침에는 대부분 지역이 이날처럼 영하권에 놓이는 등 쌀쌀하겠다.이후 20일 낮부터 기온이 평년기온을 웃돌 것으로 전망된다.사진은 이날 부산 수영구의 한 주택가에 매화가 활짝 펴 시민들의 눈길을 사로잡고 있는 모습.온라인뉴스부