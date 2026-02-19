울산국제정원박람회 상징… 태화강 목조전망대·전시장 7월 착공

2028울산국제정원박람회의 상징물인 ‘태화강 목조전망대와 전시장’이 오는 7월 본격적인 공사에 들어간다.
(재)2028울산국제정원박람회 조직위원회는 총사업비 260억원을 들여 남구 무거동 남산로 문화광장 일대에 ‘태화강 목조전망대 및 전시장’을 2027년 6월까지 건립한다고 19일 밝혔다.
태화강 목조전망대(1000㎡)는 박람회장을 찾는 관람객들이 태화강 국가정원의 아름다운 경관을 한눈에 조망할 수 있는 명소로 조성된다. 또 전시관(2000㎡)은 국제원예생산자협회(AIPH)의 기준을 충족하는 전문 전시 공간으로, 박람회의 핵심 거점 역할을 한다.
조직위는 시설 건립과 연계해 약 2만㎡ 규모의 ‘남산로 문화광장’을 조성한다. 이곳에 체험·놀이 기능을 결합한 콘텐츠를 보강해 단순 관람을 넘어 머무를 수 있는 ‘체류형 관광 공간’으로 확장할 계획이다.
이를 위해 조직위는 최근 전망대 및 전시관 설계 공모를 통해 당선작 선정을 마쳤고, 오는 7월 착공해 내년 상반기 내 준공할 예정이다.
조직위 관계자는 “국제원예생산자협회 기준에 맞는 실내 전시시설과 전망대를 친환경 목조건축물로 건립해 박람회 성공 개최를 뒷받침하겠다”면서 “체험형 관광시설과의 연계를 통해 방문객들에게 새로운 관광 경험을 제공할 계획”이라고 밝혔다.
울산 박정훈 기자
