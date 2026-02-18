사회 [포토] ‘집으로’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/02/18/20260218800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-18 13:31 입력 2026-02-18 13:31 1/ 4 이미지 확대 집으로설 연휴 마지막 날인 18일 서울역에서 한 가족이 귀경길에 오르고 있다. 2026.2.18 연합뉴스 이미지 확대 귀경객으로 붐비는 서울역설 연휴 마지막 날인 18일 서울역이 귀경객으로 북적이고 있다. 2026.2.18 연합뉴스 이미지 확대 다시 일상으로설 연휴 마지막 날인 18일 인천 중구 인천항 연안여객터미널에 도착한 귀경객들이 이동하고 있다. 2026.2.18 연합뉴스 이미지 확대 북적이는 제주공항설 연휴 마지막 날인 18일 제주공항 국내선 출발 대합실이 부모, 형제들과 아쉬운 작별 인사를 하고 돌아가는 귀경객과 제주 여행을 마치고 돌아가는 관광객들로 붐비고 있다. 2026.2.18 연합뉴스 설 연휴 마지막 날인 18일 서울역에서 한 가족이 귀경길에 오르고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 언급된 날짜는 18일이다 O X