[포토] ‘하얀 눈 세상’ 설악산 설경

1 / 7 이미지 확대 설날을 하루 앞둔 16일 강원 속초시 설악동 설악산국립공원 일원에 눈이 쌓여 있다.

이날 강릉, 동해, 삼척, 양양, 속초, 고성 등 강원 산간과 동해안을 중심으로 많은 눈이 내렸다. 2026.2.16

연합뉴스

이미지 확대 설 연휴인 16일 강원 속초시 설악동 설악산국립공원 일원에 눈이 쌓여 있다.

이날 강원 산간과 동해안을 중심으로 많은 눈이 내리며 산불 걱정을 덜게 됐다. 2026.2.16

이미지 확대 강원 산간과 동해안에 대설특보가 내려진 16일 강원 강릉시 교동 솔올택지에서 주민들이 조심스럽게 걸어가고 있다. 2026.2.16

이미지 확대 강원 동해안에 이번 겨울 들어 눈다운 눈이 처음으로 내린 16일 강릉시 교동 솔올택지의 한 공원에서 아이들이 아빠와 함께 눈싸움하며 즐거운 설 연휴를 보내고 있다.

이날 강원 동해안과 산간에는 대설특보가 발효된 가운데 최고 10㎝ 넘는 눈이 내리고 있다. 2026.2.16

이미지 확대 강원 동해안에 이번 겨울 들어 눈다운 눈이 처음으로 내린 16일 강릉시 교동 솔올택지의 한 공원에서 아이들이 아빠와 함께 눈썰매를 타고 있다.

강원 동해안과 산간에는 대설특보가 발효된 가운데 최고 10㎝ 넘는 눈이 내리고 있다. 2026.2.16

기상청은 태백·삼척시 평지·동해·강릉시 평지·강원남 부산지·강원중부 산지에 발령했던 대설주의보를 16일 오후 4시를 기해 해제한다고 밝혔다.사진은 이날 강원 속초시 설악동 설악산국립공원 일원에 눈이 쌓여 있는 모습.온라인뉴스부