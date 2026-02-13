‘충주맨’ 김선태 주무관, 사직서 제출… 충주시 “절차에 따라 처리”

충북 충주시 공식 유튜브 채널을 이끌어 온 ‘충주맨’ 김선태(뉴미디어팀장) 주무관이 공직을 떠난다.
13일 충주시에 따르면 김 주무관은 전날 인사 부서에 사직서를 제출한 뒤 장기휴가에 들어갔다.
시 관계자는 “아직 사직서가 수리된 것은 아니다”라며 “본인이 사직 의사를 밝힌 만큼 절차에 따라 처리할 예정”이라고 말했다.
김 주무관은 유튜브 콘텐츠 제작·운영을 전담하며 짧은 호흡의 기획과 특유의 ‘B급’ 감성, 현장감 있는 편집 등으로 구독자 층으로 넓혀 공공기관 홍보 방식에 변화를 이끈 사례로 거론돼 왔다.
이같은 능력을 인정받아 2023년 말 임용 7년여 만에 6급으로 초고속 승진해 화제를 모으기도 했다.
13일 현재 충주시 유튜브 채널의 구독자 수는 97만명을 넘어 충주시 인구(약 21만명)보다 4배 이상 많다.
이정수 기자
