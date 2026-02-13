‘충주맨’ 김선태 주무관, 사직서 제출… 충주시 “절차에 따라 처리”

이미지 확대 ‘충주맨’ 김선태 주무관. 충주시 공식 유튜브 캡처

충북 충주시 공식 유튜브 채널을 이끌어 온 ‘충주맨’ 김선태(뉴미디어팀장) 주무관이 공직을 떠난다.13일 충주시에 따르면 김 주무관은 전날 인사 부서에 사직서를 제출한 뒤 장기휴가에 들어갔다.시 관계자는 “아직 사직서가 수리된 것은 아니다”라며 “본인이 사직 의사를 밝힌 만큼 절차에 따라 처리할 예정”이라고 말했다.김 주무관은 유튜브 콘텐츠 제작·운영을 전담하며 짧은 호흡의 기획과 특유의 ‘B급’ 감성, 현장감 있는 편집 등으로 구독자 층으로 넓혀 공공기관 홍보 방식에 변화를 이끈 사례로 거론돼 왔다.이같은 능력을 인정받아 2023년 말 임용 7년여 만에 6급으로 초고속 승진해 화제를 모으기도 했다.13일 현재 충주시 유튜브 채널의 구독자 수는 97만명을 넘어 충주시 인구(약 21만명)보다 4배 이상 많다.이정수 기자