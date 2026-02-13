청주공항 출발이 좋다…1월 이용객 전년보다 16만명 증가

국제선 이용객은 월별 역대 최고기록. 올해 연간 이용객 500만명 달성 파란불

이미지 확대 청주국제공항.

청주국제공항의 고공비행이 2026년에도 이어지고 있다.13일 충북도에 따르면 지난달 청주공항 이용객이 총 48만명을 기록했다. 이는 전년 같은 기간 보다 약 16만명(47.7%)이 증가한 수치다.일등 공신은 국제선이다. 국제선 이용객은 22만 7000명으로 1997년 개항 이후 월별 국제선 이용객 역대 최고치를 기록했다.이 같은 급성장은 일본, 동남아, 중국 노선을 중심으로 한 공격적인 신규 취항과 증편 덕분이다. 여기에 청주공항 특유의 지리적 이점과 신속한 출입국 절차 등 이용 편의성이 입소문을 타면서 국제선 이용객이 늘어나고 있다.성장세는 설 연휴에도 이어진다. 13일부터 18일까지인 ‘설 명절 특별수송 기간’ 동안 청주공항에는 총 604편(국내선 298편, 국제선 306편)의 항공기가 투입된다. 지난해 설 연휴와 비교하면 운항 편수는 56%, 이용객은 46% 늘어난 규모다.충북도 관계자는 “출발이 좋아 이런 추세라면 올해 연간 이용객 500만명 달성이 충분히 가능할 것 같다”며 “민간 전용 활주로 건설 등을 추진해 청주공항을 세계로 뻗어나가는 허브공항으로 만들겠다”고 말했다.청주공항은 현재 제2주차빌딩 건립, 여객터미널 증축, 주기장 확충 사업 등을 진행 중이다.청주 남인우 기자