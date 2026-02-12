사회 [포토] ‘첫 휴가 신고합니다’ 할머니에게 절하는 해병 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/02/12/20260212800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-12 17:44 입력 2026-02-12 17:42 1/ 7 이미지 확대 설 명절 연휴를 이틀 앞둔 12일 오후 부산 동구 부산역에서 입대 후 첫 휴가 나온 해병을 할머니가 반기고 있다. 2026.2.12 연합뉴스 이미지 확대 설 명절 연휴를 이틀 앞둔 12일 오후 부산 동구 부산역에서 입대 후 첫 휴가 나온 해병을 할머니가 반기고 있다. 2026.2.12 연합뉴스 이미지 확대 설 명절 연휴를 이틀 앞둔 12일 오후 부산 동구 부산역에서 입대 후 첫 휴가 나온 해병을 할머니가 반기고 있다. 2026.2.12 연합뉴스 이미지 확대 설 명절 연휴를 이틀 앞둔 12일 오후 부산 동구 부산역에서 입대 후 첫 휴가 나온 해병을 할머니가 반기고 있다. 2026.2.12 연합뉴스 이미지 확대 설 명절 연휴를 이틀 앞둔 12일 오후 부산 동구 부산역에 설 명절 귀성길로 부산을 찾는 방문객들을 환영하는 펼침막이 내걸려 있다. 2026.2.12 연합뉴스 이미지 확대 설 명절 연휴를 이틀 앞둔 12일 오후 부산 동구 부산역에 일찍 귀성한 가족을 마중 나온 할머니가 반갑게 맞이하고 있다. 2026.2.12 연합뉴스 이미지 확대 설 연휴를 앞둔 12일 서울역이 이용객들로 붐비고 있다. 2026.2.12 연합뉴스 설 명절 연휴를 이틀 앞둔 12일 오후 부산 동구 부산역에서 입대 후 첫 휴가 나온 해병을 할머니가 반기고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 사진이 촬영된 시점은 설 명절 연휴 며칠 전인가? 이틀 전 사흘 전