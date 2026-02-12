김경 “큰 거 한장 하겠다”… 강선우 “자리 만들어보라”

강선우 1억 수수 알고서 만난 정황 포착

연휴 뒤 본회의에 체포동의안 표결 전망

김경 전 서울시의원이 지난 2022년 지방선거를 앞두고 “큰 거 한 장(1억원)을 하겠다”며 강선우 무소속 의원에게 접근해 공천을 청탁한 것으로 나타났다. 강 의원이 애초에 1억원을 수수할 것을 인지한 채로 김 전 의원을 만난 정황이 포착된 셈이다.12일 강 의원의 구속영장 청구서에 따르면 김 전 시의원은 지난 2021년 12월 서울 강서구의 한 음식점에서 당시 더불어민주당 소속이었던 강 의원의 전 보좌관 남모씨를 만났다.당시 전 시의원은 다른 시의원이 강서구청장으로 출마한다는 것을 언급하면서 남씨에게 “자리가 비지 않느냐, 그 자리에 저를 넣어주시면 큰 거 한장 하겠다”는 취지로 공천을 청탁했다고 한다.남씨도 “지역위원장인 강 의원에게 금전적 인사를 하는 것이 관행”이라며 이에 응했고, 이후 남씨가 강 의원에게 이를 보고하자 강 의원은 고민 끝에 2022년 1월 무렵 “김 전 시의원과의 자리를 한번 만들어 보라”고 지시했다고 전해졌다. 이어 2022년 1월 7일 서울 용산구의 한 호텔 카페에서 세 사람이 만났고, 강 의원과 남씨는 김 전 시의원과 헤어지면서 호텔 출입구에서 현금 1억원을 건네받았다.경찰은 강 의원이 당시 민주당 서울 강서구 갑 지역위원장으로서 지역구 시의원 후보자 공천권을 행사할 수 있는 지위를 이용해 부당한 정치자금을 받았다고 판단했다.구속영장에는 강 의원의 진술이 김 전 시의원 등과 모순되고 휴대전화의 비밀번호 제공을 거부하고 있으며, 사회관계망서비스(SNS)를 통해 해명글을 게시하는 등의 방식으로 다른 피의자에게 압박의 메시지를 전달하고 있어 증거 인멸의 우려가 있다고 적시됐다.강 의원의 주거지 압수수색 당시 모든 공간이 지나칠 정도로 깨끗했던 점도 구속이 필요한 이유로 언급됐다.앞서 서울경찰청 공공범죄수사대는 지난 5일 강 의원과 김 전 의원에 대해 구속영장을 신청했고, 9일 검찰이 이를 법원에 청구했다.12일 국회에는 강 의원에 대한 체포동의안이 보고됐다. 강 의원의 경우 불체포특권이 있는 현직 국회의원이기 때문에 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 열기에 앞서 국회의 체포동의안 가결 절차를 거쳐야 한다. 체포동의안은 본회의에 보고된 때부터 24시간 이후·72시간 이내 표결에 부쳐야 하는데, 설 연휴 뒤 열리는 첫 본회의에서 표결에 부쳐질 것으로 보인다.김임훈 기자