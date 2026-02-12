이재명 대통령 피습 ‘가덕도 테러’ 수사 본격화…국정원 등 압수수색

이미지 확대 서울신문 DB.

국가 공인 테러 사건 1호로 지정된 2024년 이재명 대통령 피습 사건을 수사 중인 경찰이 국회 등을 상대로 압수수색에 나섰다.국가수사본부 가덕도 테러 사건 수사 TF는 12일 오후 4시 30분부터 국정원과 국무조정실 대테러센터, 국회 정보위원회 등에 대한 압수수색을 진행했다고 밝혔다.압수수색 대상은 국회 정보위 비공개 회의록으로 알려졌다. 이 회의록에는 국가정보원이 이 대통령 테러범인 김모(69) 씨가 극우 유튜버의 영향을 받아 범행했다고 국회에 보고한 내용이 담긴 것으로 전해졌다.국회 정보위원회 여당 간사인 더불어민주당 박선원 의원은 이날 오전 정보위 전체회의 후 언론 브리핑에서 “‘테러범이 보수 유튜버와 사전협의한 정황이 있다’고 한 의원이 질문했다. 국정원은 그에 대해 ‘테레범이 유튜버의 영향을 받은 것은 틀림없어 보인다’ 했다”라고 전했다.이날 국회에 도착한 수사관 3명은 “비공개 회의록 열람을 허락할 수 없다”는 입장에 따라 압수수색 대상을 확보하지 못하고 1시간 30분 만인 오후 6시쯤 철수한 것으로 알려졌다.이재명 대통령은 더불어민주당 대표 시절이던 2024년 1월 2일 부산 강서구 대항전망대에서 가덕도신공항 예정 부지를 둘러본 후 이동하는 과정에서 지지자로 행세하며 접근한 김모(당시 67세)씨가 휘두른 흉기에 목을 찔려 중상을 입었다.이후 여권을 중심으로 윤석열 정부 시절 국정원과 대테러센터 등이 이 사건을 테러로 지정하지 않고 현장 증거를 인멸하는 등 축소·왜곡했다는 의혹이 제기됐다. 당시 사건을 수사한 부산경찰청은 김씨가 공모자나 배후 없이 단독 범행한 것으로 결론 내렸다.정부는 지난달 20일 국가테러대책위원회를 열고 이 사건을 ‘테러’로 공식 지정했다. 2016년 테러방지법이 제정된 이후 개별 사건을 테러로 지정한 첫 번째 사례다.테러 사건 지정 이후 경찰청 수사본부는 정경호 광주경찰청 수사부장(경무관)을 단장으로 하는 총 45명, 2개 수사대 규모 TF를 꾸리고 수사에 착수했다.김 씨는 살인미수와 공직선거법 위반 혐의 등으로 징역 15년이 확정돼 현재 복역 중이다.부산 정철욱 기자