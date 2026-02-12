김희수 진도군수, 직권남용 혐의로 추가 송치

‘여성 수입’ 발언 논란 이어 알선수뢰·뇌물 혐의도 수사

이미지 확대 김희수 진도군수.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

외국인 여성 ‘수입’ 발언으로 물의를 빚은 김희수 전남 진도군수가 이번에는 직권남용 혐의로 검찰에 넘겨졌다. 측근 사업가의 경쟁 업체에 항만시설 사용 허가를 내주지 않도록 영향력을 행사했다는 의혹이다.전남경찰청 반부패·경제범죄수사1대는 12일 진도항 항만시설 사용 허가 과정에서 특정 업체에 불이익을 준 혐의(직권남용 권리행사방해)로 김 군수를 송치했다고 밝혔다.경찰에 따르면 김 군수는 석산에서 토석을 채취·운반하는 A사에 대해 진도항 항만시설 사용 연장 허가를 내주지 않도록 부당한 영향력을 행사한 혐의를 받고 있다. A사는 2017년부터 진도항 항만시설 사용 허가를 받아 5차례 연장하며 영업을 이어왔다. 그러나 김 군수가 취임한 2022년 10월 이후 허가가 연장되지 않았다.A사는 경쟁사인 B사와 김 군수 간 유착 의혹을 제기했고, 경찰은 수사에 착수했다. 수사 과정에서 경찰은 김 군수가 2023년 진도읍에 사택을 조성하는 과정에서 나무와 골재 등 수천만 원 상당의 건설 자재를 B사로부터 제공받은 정황을 포착한 것으로 전해졌다.경찰은 이에 앞서 김 군수와 B사 대표를 각각 알선수뢰와 뇌물공여 혐의로 송치했다. 이번 직권남용 혐의는 별건으로 추가 송치된 것이다.김 군수 측은 관련 혐의를 전면 부인하고 있는 것으로 알려졌다.한편 김 군수는 최근 광주·전남 행정통합 ‘찾아가는 타운홀미팅’에 참석해 “광주·전남이 통합할 때 인구 소멸에 대한 것을 법제화해서 정 안 되면 스리랑카나 베트남 쪽 젊은 처녀들을 수입해 농촌 총각들 장가도 보내야 한다”는 취지로 발언해 거센 비판을 받았다. 해당 발언은 여성 비하와 인권 침해 논란으로 확산됐다.진도 서미애 기자