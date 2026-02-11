김경 ‘공천 로비 의혹’ 수사 확대…경찰, 전 서울시의장 피의자 소환

이미지 확대 김경 전 서울시의원이 지난달 29일 오전 서울시 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 추가 소환 조사에 출석하고 있다. 뉴스1

경찰이 2023년 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고 김경 전 서울시의원이 공천 헌금을 줬다는 의혹과 관련해 전직 서울시의장과 더불어민주당 당직자를 잇달아 피의자 신분으로 소환했다.11일 서울신문 취재를 종합하면 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오후 1시 30분부터 양모 전 서울시의장을 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분으로 소환해 조사하고 있다. 경찰은 이날 낮 12시 30분부터는 민주당 당직자 최모씨도 같은 혐의로 불러 조사 중이다.이번 수사는 서울시 선거관리위원회가 김 전 시의원과 양 전 의장 관련 의혹을 경찰에 이첩하면서 본격화됐다. 김 전 시의원은 강서구청장 보궐선거 출마를 전후해 민주당 현역 의원들에게 공천을 대가로 금품을 제공하려 했다는 의혹을 받고 있다.경찰은 김 전 시의원의 공천 로비 정황을 담은 이른바 ‘황금 PC’를 확보해 수사를 이어가고 있다. 해당 PC에는 김 전 시의원이 민주당 전·현직 관계자들과 통화한 녹취 파일 약 120개가 저장된 것으로 알려졌다. 이 가운데에는 김 전 시의원과 양 전 의장이 당시 민주당 지도부였던 A 의원에게 공천 헌금을 제공하는 방안을 논의하는 내용의 녹취도 포함됐다고 한다.경찰은 양 전 의장이 김 전 시의원으로부터 수백만원을 받은 뒤 이를 현역 국회의원에게 전달했는지 여부를 중점적으로 들여다보고 있다. 전날에는 민주당 중진 의원의 보좌관도 참고인 신분으로 불러 조사하는 등 관련자 소환도 이어지고 있다.경찰은 확보한 녹취 자료를 토대로 공천 로비 의혹의 실체와 자금 흐름 전반을 확인한 뒤 관련자들에 대한 추가 소환 여부를 검토할 방침이다.손지연 기자