김병욱 전 국회의원, 경북 포항시장 선거 출마 공식 선언

이미지 확대 김병욱 전 국민의힘 국회의원이 11일 경북 포항 죽도시장에서 포항시장 출마 선언을 하고 있다. 김병욱 전 의원 측 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김병욱 전 국민의힘 국회의원이 6·3 지방선거 경북 포항시장 후보 출마를 공식 선언했다.김 전 의원은 11일 포항 죽도시장에서 기자회견을 열고 “포항의 멈춰가는 심장을 다시 뛰게 하겠다”며 “산업 중심의 차가운 행정에서 교육, 복지, 문화, 체육, 환경을 보듬는 ‘시민 공감 행정’으로 패러다임을 대전환하겠다”고 출마 이유를 밝혔다.그는 “원도심 개발과 죽도시장·중앙상가의 부활을 최우선 시정 과제로 삼겠다”며 “원도심의 몰락을 방치하면서 포항의 재도약을 외치는 것은 허구”라고 했다.김 전 의원은 주요 공약으로 ▲원도심 시장실 운영 ▲도심 철길 복원 및 대경선 포항 연장 ▲도심 숲길 확장 ▲포항도시공사 설립 ▲포항교육재단·포항복지재단 설립 등을 제시했다.그는 “포항시장이 골목에서 시민과 어우러지고, 떠났던 청년들이 기차를 타고 다시 돌아오는 역동적인 포항의 새 시대를 열겠다”고 강조했다.포항 김형엽 기자