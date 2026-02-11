사회 설 앞두고 세배하는 법 배우는 원아들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/02/11/20260211500178 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-02-11 12:50 입력 2026-02-11 12:50 이미지 확대 한복을 차려입은 원아들이 설 명절을 앞둔 11일 서울 송파구 삼성아트어린이집에서 세배하는 법을 배우고 있다. 2026.2.11 도준석 전문기자 한복을 차려입은 원아들이 설 명절을 앞둔 11일 서울 송파구 삼성아트어린이집에서 세배하는 법을 배우고 있다.ㅅㅅ 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 원아들이 한복을 입고 배우고 있는 것은 무엇인가요? 세배하는 법 전통놀이