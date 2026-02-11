설 앞두고 세배하는 법 배우는 원아들

이미지 확대 한복을 차려입은 원아들이 설 명절을 앞둔 11일 서울 송파구 삼성아트어린이집에서 세배하는 법을 배우고 있다. 2026.2.11 도준석 전문기자

