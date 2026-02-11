메뉴
증평군 1인 가구 40% 넘었다…60대와 50대가 많아

남인우 기자
남인우 기자
수정 2026-02-11 11:13
입력 2026-02-11 11:04
증평군청.
충북 증평군이 1인가구를 조사했더니 40%에 달하는 것으로 나타났다.

11일 ‘2025년 증평군 1인가구 보고서’에 따르면 2024년 기준 증평군 전체 1만 7138가구 중 1인 가구가 6876가구(40.1%)로 조사됐다. 10가구 가운데 4가구가 1인가구 인 셈이다.

2015년(29.9%)에 비해 무려 10% 넘게 늘어났다. 결혼 기피 현상 등이 원인으로 꼽힌다.

1인 가구 연령대는 60대가 1352가구(약 20%)로 가장 큰 비중을 차지했다. 50대가 1159가구(16.9%)로 뒤를 이었다.

1인 가구의 경제활동을 살펴보니 전체 1인 가구 가운데 5099가구가 취업중이고 984가구가 사업체를 운영중이다. 나머지 793가구는 무직인 것으로 조사됐다.

복지 분야에서는 2024년 기준 1인 세대(8982세대) 중 12.5%인 1125세대가 국민기초생활보장 수급세대로 나타났다. 1인 세대는 주민등록상 혼자 사는 경우고 1인 가구는 실제 혼자 거주하는 것을 의미한다.

군 관계자는 “1인 수급세대 가운데 80세 이상이 300세대에 달해 이들에 대한 두터운 사회안전망구축이 시급한 것 같다”며 “조사결과를 토대로 실효성 있는 정책을 수립하겠다”고 말했다.

이번 조사는 2024년 11월 1일 기준 군에 거주하는 15세 이상 1인 가구를 대상으로 지난해 3월부터 11월까지 진행됐다.

증평 남인우 기자
2024년 기준 증평군 1인가구 비율은?
