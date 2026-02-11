메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[속보]1월 취업자 수 10.8만명↑…13개월 만에 최소폭 증가

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
한지은 기자
한지은 기자
수정 2026-02-11 08:04
입력 2026-02-11 08:04
이미지 확대
데이터처, 지난해 고용동향 발표
데이터처, 지난해 고용동향 발표 데이터처, 지난해 고용동향 발표
(세종=연합뉴스) 김주성 기자 = 빈현준 국가데이터처 사회통계국장이 14일 정부세종청사 중앙동에서 ‘2025년 12월 및 연간 고용동향’을 발표하고 있다.
발표에 따르면 지난해 연간 취업자 수는 2천876만9천명으로 전년보다 19만3천명 늘어 2년 연속 10만명대 증가하는 데 그쳤다. 2026.1.14
utzza@yna.co.kr
(끝)


<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>


세종 한지은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
기사에서 실제 내용이 포함되어 있는가?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기