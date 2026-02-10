“보행로 늘리고, 신호기 설치하고” 서울시, 보행자 보호구역 안전관리 강화

서울시, 2026년 보호구역 종합관리대책 발표
서울시는 보행약자가 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 하기 위한 ‘2026년 보호구역 종합관리대책’을 10일 발표했다.
시는 우선 보호구역 관리 기초를 강화하기 위해 보호구역 실태조사를 실시해 시설 현황을 파악하고 체계적인 정비를 실시할 계획이다.
차량과 보행자를 물리적으로 분리할 수 있는 보행환경 개선에도 집중한다. 도로 폭 8m 이상 도로는 단차를 둔 보도를 조성하고, 8m 미만 또는 여건상 단차를 둘 수 없는 도로는 색상이나 포장 재질을 달리해 보행로를 구분할 수 있도록 한다.
교통안전시설도 강화한다. 어린이 보호구역 노란 횡단보도 등 ‘보행자 횡단안전시설’ 107곳, ‘속도제한 표지판 등 운전자 인지시설’ 770곳을 추가 설치하고, 신호가 없는 횡단보도에 신호기 130개를 신설한다.
이밖에 어린이 보행량이 많아지는 개학 시기인 3월과 9월에 어린이보호구역 등하교 시간대 특별단속을 실시하고 어린이·노인·장애인 보호구역 무인교통단속장비 80대를 추가로 설치한다.
여장권 시 교통실장은 “어린이·노인·장애인 보호구역은 보행약자의 안전 최우선 공간으로, 시는 지속적으로 보행환경을 개선해 나갈 것”이라며 “보호구역 내 교통사고를 줄이고, 시민이 체감할 수 있는 안전한 보행환경을 만들어 나가겠다”라고 말했다.
박재홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
서울시가 발표한 보호구역 종합관리대책의 목표연도는?