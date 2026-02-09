[포토] “색동원 폐쇄하라”

1 / 7 이미지 확대 색동원 폐쇄하라 9일 인천 강화군 색동원 앞에서 인천 중증장애인 거주시설 색동원 성폭력사건 공동대책 위원회가 규탄 집회를 하고 있다. 색동원은 중증장애인 거주시설로 원 내 성폭력 의혹으로 경찰의 수사를 받고 있다. 2026.2.9 연합뉴스

이미지 확대 색동원 폐쇄하라 9일 인천 강화군 색동원 앞에서 인천 중증장애인 거주시설 색동원 성폭력사건 공동대책 위원회가 규탄 집회를 하고 있다. 색동원은 중증장애인 거주시설로 원 내 성폭력 의혹으로 경찰의 수사를 받고 있다. 2026.2.9 연합뉴스

이미지 확대 중증장애인 거주시설인 색동원 9일 성폭력 의혹으로 경찰의 수사를 받는 중증장애인 거주시설인 인천 강화군 색동원. 2026.2.9 연합뉴스

이미지 확대 중증장애인 거주시설인 색동원 9일 성폭력 의혹으로 경찰의 수사를 받는 중증장애인 거주시설인 인천 강화군 색동원. 2026.2.9 연합뉴스

이미지 확대 중증장애인 거주시설인 색동원 9일 성폭력 의혹으로 경찰의 수사를 받는 중증장애인 거주시설인 인천 강화군 색동원. 2026.2.9 연합뉴스

이미지 확대 중증장애인 거주시설인 색동원 9일 성폭력 의혹으로 경찰의 수사를 받는 중증장애인 거주시설인 인천 강화군 색동원. 2026.2.9 연합뉴스

이미지 확대 중증장애인 거주시설인 색동원9일 성폭력 의혹으로 경찰의 수사를 받는 중증장애인 거주시설인 인천 강화군 색동원. 2026.2.9 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

9일 인천 강화군 색동원 앞에서 인천 중증장애인 거주시설 색동원 성폭력사건 공동대책 위원회가 규탄 집회를 하고 있다.색동원은 중증장애인 거주시설로 원 내 성폭력 의혹으로 경찰의 수사를 받고 있다.온라인뉴스부