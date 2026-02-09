사회 [포토] “색동원 폐쇄하라” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/02/09/20260209800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-09 17:05 입력 2026-02-09 17:05 1/ 7 이미지 확대 색동원 폐쇄하라9일 인천 강화군 색동원 앞에서 인천 중증장애인 거주시설 색동원 성폭력사건 공동대책 위원회가 규탄 집회를 하고 있다. 색동원은 중증장애인 거주시설로 원 내 성폭력 의혹으로 경찰의 수사를 받고 있다. 2026.2.9 연합뉴스 이미지 확대 색동원 폐쇄하라9일 인천 강화군 색동원 앞에서 인천 중증장애인 거주시설 색동원 성폭력사건 공동대책 위원회가 규탄 집회를 하고 있다. 색동원은 중증장애인 거주시설로 원 내 성폭력 의혹으로 경찰의 수사를 받고 있다. 2026.2.9 연합뉴스 이미지 확대 중증장애인 거주시설인 색동원9일 성폭력 의혹으로 경찰의 수사를 받는 중증장애인 거주시설인 인천 강화군 색동원. 2026.2.9 연합뉴스 이미지 확대 중증장애인 거주시설인 색동원9일 성폭력 의혹으로 경찰의 수사를 받는 중증장애인 거주시설인 인천 강화군 색동원. 2026.2.9 연합뉴스 이미지 확대 중증장애인 거주시설인 색동원9일 성폭력 의혹으로 경찰의 수사를 받는 중증장애인 거주시설인 인천 강화군 색동원. 2026.2.9 연합뉴스 이미지 확대 중증장애인 거주시설인 색동원9일 성폭력 의혹으로 경찰의 수사를 받는 중증장애인 거주시설인 인천 강화군 색동원. 2026.2.9 연합뉴스 이미지 확대 중증장애인 거주시설인 색동원9일 성폭력 의혹으로 경찰의 수사를 받는 중증장애인 거주시설인 인천 강화군 색동원. 2026.2.9 연합뉴스 9일 인천 강화군 색동원 앞에서 인천 중증장애인 거주시설 색동원 성폭력사건 공동대책 위원회가 규탄 집회를 하고 있다.색동원은 중증장애인 거주시설로 원 내 성폭력 의혹으로 경찰의 수사를 받고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 색동원이 현재 경찰로부터 받고 있는 수사의 원인은? 성폭력 의혹 운영비 횡령