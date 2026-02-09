사회 [포토] 설원을 누비는 ‘꽃사슴’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/02/09/20260209800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-09 13:53 입력 2026-02-09 13:44 1/ 7 이미지 확대 한라산 설원의 꽃사슴들폭설이 그친 9일 오전 제주 한라산 제주마 방목지를 찾은 꽃사슴 무리가 설원을 누비고 있다. 2026.2.9 연합뉴스 이미지 확대 한라산 설원의 꽃사슴들폭설이 그친 9일 오전 제주 한라산 제주마 방목지를 찾은 꽃사슴 무리가 설원을 누비고 있다. 2026.2.9 연합뉴스 이미지 확대 한라산 설원의 꽃사슴들폭설이 그친 9일 오전 제주 한라산 제주마 방목지를 찾은 꽃사슴 무리가 설원을 누비고 있다. 2026.2.9 연합뉴스 이미지 확대 한라산 설원의 꽃사슴들폭설이 그친 9일 오전 제주 한라산 제주마 방목지를 찾은 꽃사슴 무리가 설원을 누비고 있다. 2026.2.9 연합뉴스 이미지 확대 한라산 설원의 꽃사슴들폭설이 그친 9일 오전 제주 한라산 제주마 방목지를 찾은 꽃사슴 무리가 설원을 누비고 있다. 2026.2.9 연합뉴스 이미지 확대 한라산 설원 달리는 꽃사슴들폭설이 그친 9일 오전 제주 한라산 제주마 방목지를 찾은 꽃사슴 무리가 설원을 달리고 있다. 2026.2.9 연합뉴스 이미지 확대 한라산 설원의 꽃사슴들폭설이 그친 9일 오전 제주 한라산 제주마 방목지를 찾은 꽃사슴 무리가 설원을 누비고 있다. 2026.2.9 연합뉴스 폭설이 그친 9일 오전 제주 한라산 제주마 방목지를 찾은 꽃사슴 무리가 설원을 누비고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 폭설이 그친 시점은 언제인가요? 9일 오전 9일 오후