경찰, 김병기 피의자 소환 통보…공천헌금·갑질 등 의혹만 13가지

신융아 기자
신융아 기자
수정 2026-02-09 14:31
입력 2026-02-09 14:31
이미지 확대
윤리심판원 회의 출석 마친 김병기 전 원내대표
윤리심판원 회의 출석 마친 김병기 전 원내대표 김병기 더불어민주당 전 원내대표가 지난달 12일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 윤리심판원 회의 출석을 마치고 밖으로 나서고 있다. 당 윤리심판원은 이날 김 의원에 대한 제명을 의결했으나, 김 의원은 이튿날인 13일 재심 신청 의사를 밝혔다. 2026.1.12. 뉴시스


김병기 무소속 의원을 둘러싼 13가지 비위 의혹을 수사하는 경찰이 김 의원에게 피의자 소환을 통보했다.

박정보 서울경찰청장은 9일 정례 기자간담회에서 “김 의원에게 출석을 요구하고 일자를 조율 중”이라고 밝혔다. 출석 시점은 설 연휴 전후가 될 것으로 예상된다.

현재 김 의원과 관련해 경찰에서 수사 중인 사안은 의혹별로 13가지에 이른다.

김 의원은 총선을 앞둔 2020년 동작구의원 2명으로부터 공천헌금 명목으로 3000만원을 수수한 혐의를 받는다. 또한, 김 의원의 배우자가 동작구의회 관계자의 법인카드를 사적으로 유용했다는 의혹과 이에 대한 경찰 수사를 무마한 의혹, 차남의 대학 편입학과 취업 과정에서의 특혜 의혹도 제기됐다.

박 청장은 “김 의원의 13개 의혹에 대해 공공범죄수사대에서 전담해 필요한 수사를 속도감 있게 하고 있다”고 밝혔다. 김 의원에 대한 소환이 늦다는 지적에 대해선 “워낙 조사할 게 많았다”는 취지로 답했다.
경찰은 이날 김 의원 배우자의 법인카드 유용 의혹과 관련해 김 의원의 전자기기 포렌식 선별 작업을 진행했다. 또 김 의원 배우자에게 법인카드를 건네 업무상 배임 등 혐의를 받는 조진희 전 동작구의원도 피의자 신분으로 소환해 조사했다.

신융아 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
