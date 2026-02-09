경찰, 김병기 피의자 소환 통보…공천헌금·갑질 등 의혹만 13가지

이미지 확대 윤리심판원 회의 출석 마친 김병기 전 원내대표 김병기 더불어민주당 전 원내대표가 지난달 12일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 윤리심판원 회의 출석을 마치고 밖으로 나서고 있다. 당 윤리심판원은 이날 김 의원에 대한 제명을 의결했으나, 김 의원은 이튿날인 13일 재심 신청 의사를 밝혔다. 2026.1.12. 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김병기 무소속 의원을 둘러싼 13가지 비위 의혹을 수사하는 경찰이 김 의원에게 피의자 소환을 통보했다.박정보 서울경찰청장은 9일 정례 기자간담회에서 “김 의원에게 출석을 요구하고 일자를 조율 중”이라고 밝혔다. 출석 시점은 설 연휴 전후가 될 것으로 예상된다.현재 김 의원과 관련해 경찰에서 수사 중인 사안은 의혹별로 13가지에 이른다.김 의원은 총선을 앞둔 2020년 동작구의원 2명으로부터 공천헌금 명목으로 3000만원을 수수한 혐의를 받는다. 또한, 김 의원의 배우자가 동작구의회 관계자의 법인카드를 사적으로 유용했다는 의혹과 이에 대한 경찰 수사를 무마한 의혹, 차남의 대학 편입학과 취업 과정에서의 특혜 의혹도 제기됐다.박 청장은 “김 의원의 13개 의혹에 대해 공공범죄수사대에서 전담해 필요한 수사를 속도감 있게 하고 있다”고 밝혔다. 김 의원에 대한 소환이 늦다는 지적에 대해선 “워낙 조사할 게 많았다”는 취지로 답했다.경찰은 이날 김 의원 배우자의 법인카드 유용 의혹과 관련해 김 의원의 전자기기 포렌식 선별 작업을 진행했다. 또 김 의원 배우자에게 법인카드를 건네 업무상 배임 등 혐의를 받는 조진희 전 동작구의원도 피의자 신분으로 소환해 조사했다.신융아 기자