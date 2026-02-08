“대화에 끼어들지 마” 아파트 경비원 폭행한 70대 벌금형

아파트 경비원을 폭행한 70대가 벌금형을 선고받았다.
대구지법 형사1단독(부장 박성인)은 폭행 혐의로 기소된 A(70대)씨에게 벌금 50만원을 선고했다고 8일 밝혔다.
A씨는 지난해 7월 대구 북구 한 아파트에서 경비원에게 전화로 관리사무로에서 기다리라고 했는데, 자리를 비웠다며 목을 잡아 밀치는 등 폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌다.
그는 과거 아파트 관리소장과 장기수선충당금 사용 문제로 다툼을 벌였을 때 해당 경비원이 대화에 끼어든 데 대해 앙심을 품고 있다가 범행을 저지른 것으로 드러났다.
앞서 약식명령에서 벌금 50만원을 받은 그는 정식 재판을 청구해 무죄를 주장했으나, 재판부는 이를 받아들이지 않았다.
박 부장판사는 “이 사건 약식명령에서 정한 벌금형은 과다하지 않고, 약식명령 이후 양형에 참작할 만한 객관적인 사정 변경이 없다”고 양형 이유를 밝혔다.
대구 민경석 기자
70대 A씨가 경비원을 폭행한 동기는 무엇인가?