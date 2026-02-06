경찰, ‘대북 무인기’ 대학원생-국정원 직원 간 금전거래 정황 포착

국정원 “8급 직원, 예산 사용 권한 없어”

“대학 동아리 친분…사적인 금전 거래”

이미지 확대 군경 합동 조사 태스크포스(TF)는 ‘대북 무인기 침투’ 사건 주범인 30대 대학원생 오모씨와 국가정보원 8급 직원 사이의 금전거래 정황을 포착해 수사에 나선 것으로 6일 확인됐다. 사진은 조선중앙통신이 지난달 1월 10일 공개한 개성시 장풍군에 추락된 무인기의 모습. 연합뉴스

군경 합동 조사 태스크포스(TF)가 북한에 무인기를 침투시킨 주범으로 지목된 30대 대학원생 오모씨와 국가정보원 직원 사이의 금전거래 정황을 포착해 수사에 나섰다.6일 경찰과 국정원에 따르면 TF는 최근 국정원 8급 직원 A씨를 항공안전법 및 군사기지법 위반 피의자 신분으로 소환해 조사했다. 경찰은 A씨가 오씨와 수백만원의 금전을 주고받은 이유와 해당 자금의 출처 등을 집중 추궁한 것으로 알려졌다.국정원은 지난 1월 말쯤 A씨가 대학 동창인 대북 무인기 관련자와 금전거래를 한 사실을 인지하고 자체 감찰을 실시해 사실관계를 확인했다고 이날 밝혔다. 국정원에 따르면 A씨는 2022년 6월 9급 일반직으로 임용돼 현재 행정 부서에서 지원 업무를 담당하고 있다.국정원 관계자는 “A씨는 국정원법 제4조에 규정된 ‘정보의 수집·작성·배포’라는 정보기관 고유 업무를 수행하거나 정보 수집을 위해 예산을 사용할 수 있는 지위에 있지 않고, 사용한 사실도 없다”라고 강조했다.국정원에 따르면 A씨와 오씨는 2015년쯤 대학 시절 동아리 모임에서 만나 친분을 유지해 왔다. A씨는 2022년부터 올해 1월까지 총 16회에 걸쳐 10만~200만원씩 총 505만원을 오씨에게 빌려줬으며, 이 중 365만원을 돌려받은 것으로 파악됐다. 국정원 측은 “해당 자금이 모두 A씨의 사비임을 확인했다”고 덧붙였다.국정원은 A씨의 무인기 사건 연관 여부가 명확히 규명될 수 있도록 경찰 수사에 적극 협조하겠다는 방침이다.김임훈 기자