대구시, 군위군 일부 토지거래허가구역서 해제…군위읍 8개 리 52.7㎢

이미지 확대 군위군 토지거래허가구역 해제 지역 도면. 군위군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대구시는 군위 스카이도시 및 첨단산업단지 등 개발과 관련해 지정했던 토지거래허가구역 가운데 일부를 해제한다고 6일 밝혔다.토지거래허가구역에서 해제되는 지역은 군위읍 광현리·금구리·무성리·상곡리·오곡리·수서리·용대리·하곡리 8개 리(里)이다. 해제 면적은 52.7㎢이다.이번 해제로 군위군 내 토지거래허가구역은 기존 177.4㎢에서 124.7㎢로 축소된다.해제 효력은 공고일부터 5일 뒤인 오는 12일부터 발생한다.대구시는 부동산 거래 동향을 상시 모니터링해 투기적 거래가 성행하거나 땅값이 급격히 오를 우려가 있으면 즉시 토지거래허가구역으로 재지정한다.또 지가 안정 사유가 발생하면 단계적으로 추가 해제를 추진하는 등 탄력적으로 제도를 운용할 계획이다.대구시의 이번 토지거래허가구역 해제는 군위군이 그동안 과도한 토지거래허가구역 지정으로 주민 재산권 침해가 심각하다며 최소화해 줄 것을 강력 요청한데 따른 것으로 알려졌다. <서울신문 2025년 10월 31일자 28면>특히 김진열 군위군수는 지난해 11월 대구시청 산격청사를 방문, 김정기 대구시 권한대행에게 군위군민들의 삶과 직결된 토지거래허가구역 해제를 위한 대구시의 결단과 적극적인 협력을 촉구한 바 있다.김 군수는 “대구시가 뒤늦게 나마, 재산권 침해 우려 등으로 상실감을 느낀 군위군민의 마음을 헤아려 준데 대해 감사드린다”고 말했다.대구 김상화 기자