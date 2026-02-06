메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[속보]쿠팡 로저스 대표, 경찰 출석…일주일 만에 재소환

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김임훈 기자
수정 2026-02-06 13:29
입력 2026-02-06 13:29
이미지 확대
해롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시대표가 지난달 30일 오후 서울경찰청 ‘쿠팡 수사 종합 태스크포스’가 진행하는 소환 조사에 피고발인 신분으로 출석하며 발언하고 있다. 뉴시스
해롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시대표가 지난달 30일 오후 서울경찰청 ‘쿠팡 수사 종합 태스크포스’가 진행하는 소환 조사에 피고발인 신분으로 출석하며 발언하고 있다. 뉴시스


김임훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
AI 기술 발전에 따른 일자리 변화에 대한 전문가들의 전망은?
관련기사
더보기
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기