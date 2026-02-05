메뉴
‘찜질방서 16시간’ 60대 남성 숨져…경찰 수사

강남주 기자
수정 2026-02-05 15:55
입력 2026-02-05 15:55
경기 부천시의 한 사우나 찜질방에서 60대 남성이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

5일 부천 원미경찰서에 따르면 전날 오전 7시 37분쯤 부천 원미구 한 사우나 내 찜질방에 60대 남성 A씨가 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다.

경찰이 현장에 출동했을 때 A씨는 이미 숨진 뒤였다.

A씨는 경찰과 소방 당국이 발견하기 약 16시간 전인 지난 3일 오후 3시 30분쯤 이 찜질방에 들어간 것으로 파악됐으나 현재까지 정확한 사망 시점은 확인되지 않았다.

이 사우나는 24시간 운영하는 시설로, A씨가 발견된 찜질방에는 여러 이용객들이 출입했으나 이상 징후를 알아차리지는 못했던 것으로 조사됐다.

경찰은 A씨가 지병으로 사망한 것으로 보고 구체적인 사인을 조사하고 있다. A씨는 당뇨 등 지병을 앓고 있었던 것으로 알려졌다.

강남주 기자
