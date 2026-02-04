경북 포항시, 북극항로 전략 세계에 알려…“최대 규모 국제회의 참석”

이미지 확대 오는 5일까지 열리는 세계 최대 규모 북극 국제회의인 ‘2026 북극 프론티어 컨퍼런스’ 현장. 포항시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 포항시가 북극항로 시대를 대비해 글로벌 네트워크 구축에 나섰다.포항시는 4일 노르웨이 트롬쇠에서 열린 세계 최대 규모의 북극 국제회의인 ‘2026 북극 프론티어 컨퍼런스’(Arctic Frontiers 2026)에 참석했다고 밝혔다.올해 20주년을 맞은 컨퍼런스는 ‘조수의 전환점’(Turn of the Tide)을 주제로 40개국 1200여명의 정치인, 기업인, NGO 등이 모여 북극의 지속 가능한 발전과 지정학적 현안을 논의한다.시는 글로벌녹색성장기구(GGGI) 주관 패널 세션에 공식 초청을 받아 참석했다. 세션은 이강덕 포항시장의 영상 축사를 시작으로 군나르 빌헬름센 트롬쇠 시장과 김상협 GGGI 사무총장의 기조 발언이 이어졌다.또한 ‘북극에서의 녹색 해운 영향 이해’를 주제로 북극 항만 관계자 등 전문가들이 참여해 북극권의 지속 가능한 발전과 기후 위기 대응을 위한 국제 협력 방안을 논의했다.시는 김인현 고려대 명예교수를 패널로 내세워 ‘AI·에너지·물류’가 결합된 북극항로 전진기지로서의 포항을 적극 홍보했다. 핵심 전략으로는 메탄올, 암모니아 등 차세대 연료 공급망을 영일만항 물류 인프라와 결합한 무탄소 선박 항로인 ‘그린 코리도’(Green Corridor) 구축 로드맵을 제시했다.2027년 개관 예정인 포항국제컨벤션센터를 알리며 글로벌 마이스(MICE) 도시로서의 역량도 홍보했다. 시는 이번 컨퍼런스를 계기로 GGGI와의 파트너십을 강화하고, 향후 개최될 ‘세계글로벌성장포럼(WGGF)’ 등에 북극권 주요 인사들을 초청하기 위한 사전 작업에 착수한다.이 시장은 “북극항로는 포항이 미래 해양 물류 중심지로 도약하기 위해 반드시 선점해야 할 기회의 길”이라며 “이번 컨퍼런스에서 확인한 국제적 관심을 바탕으로 글로벌 해양 도시들과의 연대를 공고히 해 포항을 북극 항해의 전초기지로 육성하겠다”고 강조했다.포항 김형엽 기자