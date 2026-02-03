울산시, 내년 국가예산 4조원 목표… 사상 최대 규모 ‘도전’

김두겸 시장, 3일 울산시청서 ‘2027년도 국가예산 확보 전략 보고회’ 주재

이미지 확대 김두겸 울산시장이 3일 오후 3시 시청 대회의실에서 ‘2027년도 국가예산 확보 전략 보고회’를 주재하고 있다. 울산시 제공

울산시가 내년 국가예산 4조원 확보에 본격 나섰다.김두겸 울산시장은 3일 오후 시청 본관 대회의실에서 ‘2027년도 국가예산 확보 전략 보고회’를 열어 총 4조원(국비 3조원과 보통교부세 1조원)을 목표로 정했다고 밝혔다. 이는 올해 확보한 국가예산 3조 7408억원(국비 2조 7754억원, 보통교부세 9654억원)보다 6.9% 많은 역대 최대 규모다.시는 미래 성장 동력 확충을 위해 중앙정부 정책과 연계한 신규 사업 발굴, 지역 현안 해결을 위한 예산 확보에 행정력을 집중하기로 했다.주요 신규 사업은 울산∼양산∼부산 광역철도 건설, 한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전 운용체계 실증 기술 개발, 지역성장 기금 조성, 반구천 세계유산 체험·체류형 문화경관 조성 등이다. 계속 사업은 도시철도 1호선 건설, 울산외곽순환고속도로 건설, 조선해양특화 새싹기업 단지 조성, 카누슬라럼 경기장 건립, 반구대 일원 역사문화탐방로 조성 등이 포함됐다.울산시를 비롯한 지자체는 오는 4월 말까지 중앙부처별로 내년도 국가예산을 신청할 예정이다. 중앙부처는 각 지자체의 예산안을 심의한 뒤 5월 말까지 기획예산처로 예산안을 제출한다. 이어 기획예산처는 9월 3일까지 정부 예산안을 편성해 국회에 제출한다.김 시장은 “중앙정부 정책 기조에 맞는 사업 발굴과 발 빠른 사전 준비로 역대 최대 규모의 국비를 확보하도록 노력을 다할 것”이라고 밝혔다.울산 박정훈 기자