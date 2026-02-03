부산 만덕~센텀 11분 만에 이동…내부순환 완성 ‘대심도’ 10일 개통

이미지 확대 부산 만덕~센텀 도시고속화도로 위치도. 부산시 제공

부산 내부 순환도로망을 완성하는 마지막 연결고리인 만덕~센텀 고속화도로가 10일 개통한다. 부산 동·서 간의 이동 시간이 큰 폭으로 줄고, 주요 간선도로의 혼잡도 함께 개선될 것으로 기대된다.부산시는 오는 9일 만덕~센텀 도시고속화도로 개통식을 열고, 10일 0시부터 개통한다고 3일 밝혔다. 이 도로는 북구 만덕IC~동래IC~센텀IC를 연결하는 길이 9.62㎞, 왕복 4차로 대심도 터널이다. 2019년 공사를 시작해 6년 만에 완공됐다. 국비 898억원, 시비 1129억원, 민간 투자금 5885억원 등 7912억원이 투입됐다.대심도 터널은 지하 40m 이상 깊이에 터널을 뚫어 건설하는 도로 말한다. 깊은 지하에 있기 때문에 지상 건물 등에 영향을 받지 않고 노선을 직선화 할 수 있으며, 토지 보상 없이 건설할 수 있는 게 장점이다.부산은 배산임해 지형 여건으로 정형화된 도로망 형성이 어려워 내부 순환도로 마지막 구간인 만덕~센텀 구간을 대심도 형태로 건설했다. 대심도 터널은 서울 신월여의지하도로와 서부간선지하도로 등이 있지만, 모든 차종이 이용할 수 있는 대심도 곳은 만덕~센텀 도시고속화도로가 처음이다.이 도로 개통에 따라 부산 내부 순환도로망은 2001년 계획 수립 이후 25년 만에 완성됐다. 부산 내부 순환도로망은 사하구 신평동 66호 광장부터 덕천IC, 만덕·센텀, 광안대교, 부산항대교, 남항대교, 천마산터널, 장평지하차도 등을 잇는 도로망이다.만덕~센텀 도시고속화도로가 개통하면 북구 만덕동부터 해운대구 재송동까지 이동 시간이 현재 42분 정도에서 11분으로 30분 이상 단축된다. 대표적 차량 지·정체 구간인 만덕사거리, 미남·내성·동래·안락교차로, 원동IC를 통과하지 않고 곧장 이동할 수 있어서다.이 도로 개통에 따라 주요 간선도로의 교통량이 줄고 통행 속도가 늘어날 것으로 기대된다. 만덕대로와 충렬대로의 교통량은 각 23%, 20% 감소할 것으로 예상된다. 중앙대로 평균 속도는 현재 시속 23.1㎞ 수준에서 시속 33.6㎞로 45% 증가할 것으로 시는 예상한다.만덕~센텀 도시고속화도로의 통행 요금은 소형차의 경우 출퇴근 시간(오전 7시~12시, 오후 4시~오후 9시) 2500원, 심야(0시~오전 5시) 1100원, 그 외 1600원으로 책정했다. 개통 날부터 오는 18일까지는 무료다.시는 대심도 터널 개통 효과를 극대화하기 위해 지난해 광안대교 접속도로를 개통했고, 덕천(화명)~양산 도로교통 체계 개선, 중앙대로 확장공사 등을 추진 중이다. 대심도 개통 이후에는 교통량 변화를 관찰하며 만덕·동래·센텀IC 등 진·출입로 주변 교통체계를 가다듬을 예정이다.부산 정철욱 기자