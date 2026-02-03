현대차·HD현대중공업 설 맞아 이웃돕기 성금 기탁

울산지역 기업들이 설 명절을 앞두고 이웃돕기 성금을 기탁했다.
현대자동차 노사는 3일 울산시청에서 울산사회복지공동모금회와 울산시자원봉사센터에 사회공헌 기부금 12억 2300만원을 기탁했다.
이 기금은 울산 키즈오토파크 운영, 울산시자원봉사센터 연계 임직원 봉사활동 운영, 지역 사회복지시설 및 취약계층 지원 등에 쓰인다. 현대차 관계자는 “나눔 문화가 지역사회에 더욱 확산해 모든 이웃이 따뜻한 설 명절을 보낼 수 있길 바란다”며 “올해도 지역사회에 긍정적인 영향력을 끼칠 수 있는 다양한 사회공헌사업을 꾸준히 추진해 나가겠다”고 밝혔다.
HD현대중공업도 이날 동구청에서 ‘설 명절 온정 나눔’ 성금 8200여만원을 기탁했다.
이 성금은 동구지역의 독거노인, 한부모 가정, 소년소녀가장, 장애인 등 1200가구에 온누리상품권으로 전달된다. 또 지역 사회복지시설 31개소와 경로당 47개소 등 총 78곳에는 사과 등 명절 식료품이 제공된다. HD현대중공업 관계자는 “지역 이웃들이 설 명절을 따뜻하게 보낼 수 있기를 바라는 마음으로 나눔을 이어온 지 올해로 32년째를 맞았다”며 “앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역 사회와 함께하는 나눔을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.
울산 박정훈 기자
