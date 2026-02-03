[속보] 양수 터진 임신부, ‘병원 뺑뺑이’ 돌다 구급차서 출산… 7곳서 거부당해

이미지 확대 임신부 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 픽사베이

충북 충주에서 34주차 임신부가 이른바 ‘병원 뺑뺑이’를 돌다가 구급차 안에서 출산한 사실이 전해졌다.3일 충북소방본부에 따르면 전날 오전 8시 23분쯤 충주시 호암동에서 임신 34주차인 20대 여성 A씨로부터 “양수가 터졌다”는 내용의 119 신고가 접수됐다.구급대는 충남 천안을 포함한 병원 7곳에 환자 이송 가능 여부를 문의했지만, 모든 곳에서 “이송이 어렵다”는 답변을 받았다.이후 A씨는 구급차를 탄 지 약 1시간 만인 오전 9시 28분쯤 강원 원주시의 한 종합병원으로부터 이송이 가능하다는 회신을 받았다.구급대는 해당 병원으로 이동했지만, A씨는 이동 도중 오전 9시 38분쯤 구급차 안에서 아이를 출산했다.구급대는 오전 10시 11분이 돼서야 원주 병원에 A씨와 아기를 이송했다. 다행히 산모와 아이 모두 건강한 상태인 것으로 전해졌다.이정수 기자