경찰, ‘성폭력 의혹’ 한국농아인협회 간부 압수수색…비리 의혹도 수사

이미지 확대 한국농아인협회 홈페이지

채용을 미끼로 농인을 성폭행한 의혹을 받는 한국농아인협회 고위 간부에 대해 경찰이 강제수사에 착수했다. 협회 전·현직 임원을 둘러싼 성폭력 의혹과 함께 예산 집행 비리 등 각종 의혹도 수사선상에 올라 파장이 커지고 있다.1일 경찰에 따르면 서울경찰청 여성청소년범죄수사계는 지난달 29일 서울 금천구 한국농아인협회 본사 사무실과 협회 이사 정모씨의 자택 등을 압수수색했다. 정씨는 수어통역센터 중앙지원본부장 지위를 이용해 수어통역사 채용을 빌미로 30대 농인을 성폭행한 혐의(성폭력처벌법 위반)를 받는다.경찰은 압수수색을 통해 피해자의 인사자료 등을 확보하고, 센터장 임용과 퇴직 과정 전반을 들여다볼 것으로 알려졌다. 정씨는 의혹이 제기된 뒤 인사 조처를 받았다가 최근 업무에 복귀한 것으로 전해졌다. 협회 전직 고위 간부도 같은 피해자를 강제추행한 혐의로 입건된 것으로 파악됐다.경찰은 성폭력 의혹과 별도로 협회 전·현직 간부들의 비리 의혹도 수사하고 있다. 보건복지부는 지난해 10월 감사를 벌인 뒤 간부 4명을 업무상 배임과 업무방해, 취업방해 혐의로 경찰에 수사 의뢰했다.복지부는 협회가 2021년 잡지출 예산의 75%를 사용해 조 전 사무총장에게 2980만원 상당의 골드바를 선물로 제공하는 등 예산을 부적절하게 집행한 혐의가 있다고 판단했다. 2023년 세계농아인대회 예산을 불투명하게 운영했다는 의혹도 제기됐다.이 밖에 협회가 특정 수어통역사의 섭외·출입을 금지하거나 협회 관련 기관에서 특정 외부 강사만 일할 수 있도록 제한했다는 이른바 블랙리스트·화이트리스트 의혹도 수사 대상에 포함된 것으로 전해졌다.비리 의혹 관련 조사는 서울 금천경찰서가 맡고 있으며, 경찰은 협회 관계자들을 참고인으로 불러 사실관계를 확인하고 있다.손지연 기자