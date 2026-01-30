서울 강서구, 재난관리평가 우수기관 선정

특교세 1억 3000만원 확보

이미지 확대 진교훈 서울 강서구청장 진교훈 서울 강서구청장

서울 강서구가 행정안전부 주관 ‘2025년 재난관리평가’에서 지난 12월 우수기관으로 선정됐다고 30일 밝혔다.재난관리평가는 행안부가 매년 실시하는 종합 평가로, 중앙부처와 공공기관, 지방자치단체 등 338개 재난관리책임기관을 대상으로 실시된다. 평가는 재난 예방·대비·대응·복구 등 총 6개 분야의 37개 지표를 중심으로 이뤄졌다.강서구는 ▲재난대응 매뉴얼의 체계적 정비 ▲재난대비 훈련 내실화 ▲민관 협력체계 강화 ▲재해구호 인프라 확충 등 여러 분야에서 역량을 높여 왔다.특히 재난문자방송 송출 훈련 실적, 재해발생 대비 비상대처계획 수립, 재난안전통신망 사용 교육 등 실질적인 대응 능력을 강화한 점이 높게 평가돼 우수기관으로 선정됐다.이번 평가에서 서울시 자치구 중 7개 구가 우수 등급을 받았다. 강서구는 행안부 장관 표창과 함께 포상금 400만원과 특별교부세 1억 3000만원을 확보했다.강서구는 지난해 ‘2025년 재난대응 안전한국훈련’에서도 우수기관으로 선정된 바 있다. 재난대응 안전한국훈련은 재난대응 역량 강화를 위해 중앙부처, 공공기관, 민간이 합동으로 시행하는 전국 단위 종합훈련이다.구 관계자는 “앞으로도 주민 모두가 안심하고 생활할 수 있는 도시를 만들기 위해 재난 대응 역량을 더욱 강화하겠다”고 말했다.김주연 기자