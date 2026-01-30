상설특검, ‘건진법사 수사’ 최재현 검사 첫 피의자조사

이미지 확대 최재현 검사가 지난해 9월 22일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 ‘건진법사 관봉권 띠지’ 분실 관련 검찰개혁 입법청문회에서 서영교 더불어민주당 의원 질의에 답하고 있다.

‘관봉권 띠지 폐기 의혹’을 수사하는 상설특검팀이 서울남부지검에서 ‘건진법사’ 전성배 씨를 수사했던 최재현 검사를 30일 피의자 신분으로 불러 조사했다. 최 검사가 특검 조사를 받는 것은 이번이 처음이다.법조계에 따르면 특검팀은 이날 오전 직무유기 혐의를 받는 최 검사에 대한 첫 피의자 조사를 실시했다. 최 검사는 김건희 특검이 출범하기 전까지 서울남부지검 소속으로 건진법사 의혹을 들여다봤던 인물이다.특검팀은 최 검사를 상대로 관봉권 스티커와 띠지 분실 당시 수사관에게 폐기 등을 지시하거나 분실 사실을 은폐하기 위해 논의했는지 등을 캐물은 것으로 보인다.앞서 남부지검은 2024년 12월 전씨의 자택을 압수수색하면서 1억 6500만원 상당 현금 다발을 확보했는데, 그중 5000만원에 부착돼 있던 한국은행 관봉권 띠지와 스티커가 사라져 논란이 일었다.해당 의혹을 수사하고 있는 특검팀은 윗선의 지시로 관봉권 띠지와 스티커를 의도적으로 폐기했는지 등을 확인하고자 지난 20일 최 검사가 근무하는 서울중앙지검을 압수수색해 그의 휴대전화 등을 확보한 것으로 알려졌다. 최 검사는 지난 22일에는 자신의 휴대전화 포렌식 작업을 참관하기 위해 상설특검에 출석했다.이에 앞서 최 검사는 지난해 열린 국회 청문회에서 ‘관봉권 띠지 등 분실이 고의적 증거 인멸 아니냐’는 지적에 “그건 사실이 아니다”라고 반박한 바 있다.김희리 기자