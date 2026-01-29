메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

울산시, 수소전기차 보조금 신청 접수… 올해 393대 보급

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
박정훈 기자
박정훈 기자
수정 2026-01-29 13:07
입력 2026-01-29 13:07
이미지 확대
울산시청.
울산시청.


울산시는 29일부터 ‘2026년도 수소전기차 민간 보급사업’ 보조금 신청을 받는다고 밝혔다.

시는 올해 승용차 300대, 버스 90대(저상 15대, 고상 75대), 화물차 3대 등 총 393대의 수소전기차를 보급할 계획이다.

1대당 보조금은 승용차 3400만원, 저상버스 3억 2000만원, 고상버스 3억 5000만원이다. 트럭은 최대 4억 5000만원이다.

특히 수소 승용차는 보조금 외에도 개별소비세 400만원, 지방교육세 120만원, 취득세 140만원 등 최대 660만원의 세제 감면, 공영주차장 주차요금 50% 할인, 고속도로 통행료 30% 할인 등의 혜택을 받는다.

보조금 신청은 오는 12월 11일까지 선착순으로 받고, 사업비가 조기에 마감될 수 있다.

시는 2016년 수소전기차 보급사업을 시작한 이후 2025년 말 기준 누적 3545대를 보급했다. 시 관계자는 “2050년 탄소중립 도시를 목표로 울산이 세계적인 수소산업 거점 도시로 자리매김할 수 있도록 친환경차 보급 확대와 충전 인프라 확충 정책을 적극 추진하겠다”고 밝혔다.

울산 박정훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
2026년 울산시 수소전기차 민간 보급 총 계획량은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기