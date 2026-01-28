이미지 확대 꿈은 늙지 않는다… 졸업하는 만학도들 영등포 늘푸름학교 만학도 졸업생들이 28일 서울 영등포구청 별관 대강당에서 열린 졸업식에서 학사모를 던지고 있다. 늘푸름학교는 영등포구청이 성인 학습자를 대상으로 운영하는 대안 교육기관이다.

도준석 전문기자

2026-01-29 8면

