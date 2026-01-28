사회 꿈은 늙지 않는다… 졸업하는 만학도들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/01/29/20260129008012 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-01-28 23:54 입력 2026-01-28 23:54 이미지 확대 꿈은 늙지 않는다… 졸업하는 만학도들 영등포 늘푸름학교 만학도 졸업생들이 28일 서울 영등포구청 별관 대강당에서 열린 졸업식에서 학사모를 던지고 있다. 늘푸름학교는 영등포구청이 성인 학습자를 대상으로 운영하는 대안 교육기관이다.도준석 전문기자 영등포 늘푸름학교 만학도 졸업생들이 28일 서울 영등포구청 별관 대강당에서 열린 졸업식에서 학사모를 던지고 있다. 늘푸름학교는 영등포구청이 성인 학습자를 대상으로 운영하는 대안 교육기관이다. 도준석 전문기자 2026-01-29 8면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 늘푸름학교는 어떤 기관이 운영하는가? 영등포구청 서울시청