[포토] ‘어르신~ 운전면허 반납하시고 20만원 받아가세요’

1 / 5 이미지 확대 28일 서울시 송파구 잠실6동 주민센터에서 한 어르신이 고령자 운전면허 자진반납 신청서를 작성하고 있다. 서울시는 운전면허증을 자진 반납하는 70세 이상 어르신 3만5천211명을 대상으로 20만원이 충전된 선불형 교통카드를 선착순 지급한다. 2026.1.28 연합뉴스

서울시가 교통안전 강화를 위해 매년 시행하는 ‘어르신 면허 반납 교통카드 지원사업’을 28일부터 추진한다.시는 운전면허증을 자진 반납하는 70세 이상 어르신 3만 5211명을 대상으로 20만원이 충전된 선불형 교통카드를 선착순 지급한다고 26일 밝혔다.이 사업은 고령 운전자 교통사고를 줄이기 위해 2019년 도입됐으며, 작년부터 교통카드 지원 금액을 10만원에서 20만원으로 상향했다.매년 3월쯤 시작하던 사업을 올해는 1월 말 조기에 시작했다.지원 대상은 서울에 주민등록을 둔 70세 이상 어르신으로, 1956년 12월 31일 이전 출생자다. 거주지 동 주민센터에 유효한 운전면허증을 갖고 방문해야 한다.지원되는 무기명 선불형 교통카드는 전국 어디서나 버스·택시 등 교통카드를 지원하는 교통수단과 편의점 등 티머니 가맹점에서 사용할 수 있다.운전면허 반납자는 사업이 시작된 2019년 1만 6956명을 시작으로 2024년 2만 4411명, 2025년 3만 2095명으로 증가했다. 사업 시행 이후 누적 약 15만명이 면허를 반납했다.서울연구원에 따르면 운전면허 자진 반납률이 1%포인트 증가하면 고령 운전자 교통사고 발생률은 평균 0.02%포인트 감소하는 것으로 확인돼 교통사고 감소 효과가 있는 것으로 나타났다.온라인뉴스부