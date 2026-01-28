대전 수소차 구매 보조금 3250만원 지원, 취약계층 20대 배정

올해 지원 규모 150대, 지난해까지 2011대 보급

이미지 확대 지난해 9월 제주에서 이동형 수소충전소가 시험 운전을 마치고 본격 운영에 들어갔다. 서울신문 DB

대전시가 올해 수소 전기자동차(수소차) 구매 시 보조금 3250만원 지원한다.28일 시에 따르면 수송부문 대기환경 개선을 위해 올해 수소차 150대에 대해 구매 보조금을 지급할 계획이다. 시민과 법인에 130대, 취약계층·다자녀 등 우선순위 대상에 20대를 배정했다. 보조금은 대당 3250만원이다.지원 대상은 구매신청서 접수일 기준 30일 전부터 대전에 주소를 둔 18세 이상 시민과 구매신청서 접수일 현재 사업장 소재지가 대전인 법인·기업·단체 등이다.보조금 희망자는 28일부터 현대자동차와 구매 계약을 체결한 뒤 무공해차 통합누리집(www.ev.or.kr)에서 구매 지원신청서와 신청 자격별 증빙서류를 제출해야 한다.시는 구매 지원신청서가 접수된 순으로 보조금 지급대상자를 결정한 뒤 출고·등록이 완료되면 수소차 제조사에 보조금을 지급할 계획이다.대전의 수소충전소는 내달 1일 운영하는 유성구 금고 수소충전소를 포함해 모두 9곳이 설치됐다.박제화 대전시 경제국장은 “지난해 말 기준 2011대에 대해 수소차 구매 보조금을 지원했다”며 “지속적인 수소차 보급사업을 통해 대기환경 개선과 수소경제 활성화를 뒷받침할 계획”이라고 밝혔다.대전 박승기 기자