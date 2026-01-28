MG군포새마을금고, ‘사랑의 좀도리쌀’ 1500포 전달

이미지 확대 27일 MG군포새마을금고 이강무 이사장(오른쪽)이 하은호 군포시장에게 ‘사랑의 좀도리쌀’ 1500포 전달하고 있다. (군포시 제공)

MG군포새마을금고가 27일 ‘사랑의 좀도리쌀’을 군포시에 전달했다.‘사랑의 좀도리쌀’ 행사는 금고와 군포시가 함께 하는 지역희망공헌사업으로, 1989년부터 시작해 올해 38회째를 맞았다. 금고는 지난해와 동일하게 총 1500포(1포 10㎏)의 쌀을 지원했다.이날 전달된 좀도리쌀은 군포시 12개 행정복지센터를 통해 관내 기초생활수급자 등 어려운 이웃 1500세대에 전달될 예정이다.하은호 군포시장은 “오랜 시간 변함없이 지역주민들을 위해 훈훈한 사랑을 실천해 온 군포새마을금고에 감사의 뜻을 전한다”며 “설 명절을 앞두고 어려운 이웃에 큰 위로와 힘이 되길 바란다”고 말했다.이강무 MG군포새마을금고 이사장은 “모두가 힘든 시기에 올해도 어김없이 사랑의 좀도리쌀을 전달할 수 있도록 도와주신 모든 분께 감사드린다”며 “앞으로도 지역주민들에게 받은 사랑을 다시 돌려드리기 위해 지속적으로 사회공헌 활동을 유지하고 군포 시민과 언제나 함께하고 곁에서 힘이 되는 군포새마을금고가 되겠다”고 밝혔다.안승순 기자